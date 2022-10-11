Фермеру из Николаевщины вручили подозрение за самовольное занятие 150 гектаров государственной земли

В Вознесенском районе главе фермерского хозяйства сообщили о подозрении в самовольном занятии земельных участков.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый, действуя вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, согласно которому право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав, самовольно занял земельные участки площадью почти 150 гектаров в пределах территории Веселиновского поселкового совета.

Ущерб интересам государства составляет около полумиллиона гривен.

Фермеру вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется Вознесенским райуправлением полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Напомним, как в Николаеве суд отобрал у предпринимателя часть сквера, которую тот незаконно занял.