СБУ проводит обыски у одиозного винницкого митрополита УПЦ МП

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков»).

Детали обещают сообщить позже.

В мире Ионафан известен как Анатолий Елецких. Он родился в россии – в Воронежской области. Детство провел в Мурманской области. В Украину пререехал в возрасте 11 лет.

Ионафан «прославился» своими одиозными заявлениями. В частности, еще в 2019 году он жаловался из-за якобы «сложной религиозной ситуации в связи с созданием ПЦУ». А впоследствии заявил, что «канонической» вроде бы только церковь московского патриархата.