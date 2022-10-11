Служебный пес обнаружил нелегала из Афганистана, который хотел въехать в Украину под дном грузовика

В пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией пограничники с помощью четырехлапого помощника обнаружили гражданина Афганистана. Иностранец незаконно въехал в Украину под днищем прицепа грузового автомобиля. В пункт пропуска грузовик прибыл из Турции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так как на транспортное средство сработала служебная собака пограничников, охранники границы совместно с таможенниками провели сканирование транспортного средства, подтвердившее наличие постороннего лица. Мужчина был без документов, со слов – гражданин Афганистана.

Задержанный признался, что незаконно попал в грузовик на территории Турции и планировал таким образом добраться до одной из стран ЕС. Путешествие афганца в Украину длилось 5 суток. Охранники границы предоставили мужчине воду, еду и возможность согреться.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на иностранца оформили документы админпроизводства, после чего передали румынским коллегам в порядке реадмиссии.