В Британии арестовали бизнесмена за помощь российскому олигарху Дерипаске обходить санкции

Британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер был арестован по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, наложенных на российского олигарха Олега Дерипаску.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Бонэм-Картер был арестован в Британии, федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что будут добиваться его экстрадиции. После запроса США об экстрадиции Бонэм-Картер был освобожден под залог.

Согласно заявлению прокуратуры, Бонэм-Картер платил за американскую недвижимость Дерипаски и пытался вывезти произведения искусства алюминиевого магната из США за границу.

По данным прокуратуры, в 2021 году Бонэм-Картер перевел чуть более $1 миллиона с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на нью-йоркский банковский счет компании Gracetown, которая управляет жилой недвижимостью российского олигарха в США.

По словам прокуроров, платежи предназначались для оплаты содержания двух жилых домов Дерипаски в Нью-Йорке и одного в Вашингтоне. Эти дома он приобрел в период с 2005 по 2008 год.

«Бонэм-Картер скрыл источник финансирования содержания и управления щедрыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций», - заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.

В этом же году британский бизнесмен пытался передать произведение искусства, купленное Дерипаской в ​​аукционном доме в Нью-Йорке, в Лондон. По словам прокуроров, он ложно сообщил аукционному дому, что этот предмет искусства не принадлежит Дерипаске.

Прокуроры заявили, что Бонэм-Картер работал на организации, контролируемые Дерипаской, примерно с 2003 года. Он управлял жилой недвижимостью бизнесмена в Британии и Европе.

Напомним, США обвиняет российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций.