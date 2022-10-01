Контрразведка СБУ обезвредила в Харьковской области агентурную сеть россии – предатели корректировали огонь по ВСУ

Контрразведка СБУ провела еще одну спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети россии. Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как гру) и имели широкий спектр задач.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, разоблаченные пособники врага:

- собирали и передавали информацию о дислокации сил обороны Украины и военной техники;

- занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов россии по объектам Украины;

– «охотились» за ракетными системами HIMARS.

По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную».

В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь «бытовыми разговорами», узнавали о результатах «прилетов» по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде.

Оба организатора согласились на сотрудничество с рф по идеологическим соображениям и из-за обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.

Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын - военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов.

СБУ задержала агента гру, который осталась на территории, подконтрольной Украине. В результате серии обысков были получены доказательства его преступного сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается работа по установлению всех причастных к деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно со следователями Управления Службы безопасности в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.