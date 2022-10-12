ФСБ отчиталась о задержании двух «агентов СБУ», которые якобы готовили теракты – оба приехали из Киева через Эстонию

В среду, 12 октября, российская фсб отчиталась, что якобы задержала двух украинцев, которые прибыли на территорию россии, чтобы по заданию СБУ совершить теракты.

Заявления ведомства страны-оккупанты приводят росСМИ.

Один из задержанных якобы готовил теракт на транспортном терминале в Брянске.

«Задержанный приехал из Киева транзитом через Эстонию. У него изъяли взрывное устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты», – говорится в сообщении.

Второй мужчина, которого называют 50-летним агентом СБУ, был задержан в Подмосковье. У него нашли два ПЗРК «Игла», которые он, как утверждается, провез в тайнике из Киева в россию. Заехал он также через Эстонию.

Стоит отметить, что за одно утро фсб выдала три «успешных» кейса, которые касаются Украины – расследование по взрыву на Крымском мосту, к которому есть вопросы, а также задержание «диверсантов». При этом, до этого длительное время не было сообщений о задержании «диверсантов». Происходит это на фоне заявления владимира путин, который обвинил Украину в совершении ряда терактов на территории россии.

Также обращает на себя внимание тот факт, что в случае с «диверсантами», они заехали на территорию рф с Эстонии, которая готовит официальное признание россии государством-террористом. Ожидается, что для этого на этой неделе в парламенте Эстонии ожидаются срочные решения. Это решение, как заявил председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон, также станет ответом на российские ракетные атаки по городам Украины.