В СБУ заявили, что винницкий митрополит УПЦ МП работал в интересах россии

Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию россии и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 11 октября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у одиозного винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия россии.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

- компьютерную технику и мобильные терминалы,

- печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

- другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование.

Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось сотрудниками Управления СБУ в Винницкой области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В мире Ионафан известен как Анатолий Елецких. Он родился в россии – в Воронежской области. Детство провел в Мурманской области. В Украину пререехал в возрасте 11 лет.

Ионафан «прославился» своими одиозными заявлениями. В частности, еще в 2019 году он жаловался из-за якобы «сложной религиозной ситуации в связи с созданием ПЦУ». А впоследствии заявил, что «канонической» является только церковь московского патриархата.

Как известно, в мае Украинская православная церковь московского патриархата провела в Киеве собор, на котором осудила военную агрессию россии против Украины.