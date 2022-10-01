Суд наказал условным сроком уклонившегося от мобилизации жителя Южноукраинска

Суд признал виновным 48-летнего жителя города Южноукраинск, который уклонился от призыва на воинскую службу во время мобилизации.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

Гражданин ранее проходил срочную военную службу в ВСУ в воинском звании младшего сержанта, после чего был принят на учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки как военнообязанный.

«После объявления о проведении общей мобилизации в связи с военной агрессией РФ против Украины он прошел медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и был признан годным к военной службе по мобилизации, однако, при отсутствии оснований на отсрочку от военной службы во время мобилизации, умышленно не прибыл в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки», - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый безоговорочно признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему уголовном правонарушении (ст. 336 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, на основании ст. 75 УК Украины от отбывания наказания освободил с установлением испытательного срока на 1 год.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что двух жителей Первомайщины будут судить за уклонение от призыва, им грозит до 5 лет заключения.