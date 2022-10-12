В Черновцах задержали адвоката на продаже автомобилей, которые должны были бесплатно передать ВСУ

В Черновцах сообщили о подозрении адвокату по факту незаконного использования гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, мужчина наладил механизм сбыта легковых автомобилей, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи. Гражданина разоблачили на продаже 4 транспортных средств, предназначавшихся для ВСУ, на общую сумму почти 14 тысяч долларов.