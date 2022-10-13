Информаторку оккупантов, корректировавшую вражеские обстрелы на Донбассе, приговорили к 9 годам тюрьмы

Информаторку рф, которая передавала врагу данные об ВСУ и корректировала обстрелы на Донбассе, приговорили к 9 годам тюрьмы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Информаторку задержали в Покровском районе. Женщина передавала оккупантам данные о дислокации ВСУ и военной техники.
СБУ установила факты передачи врагу:
- координат состава боеприпасов вблизи Покровска;
- информации о численности подразделения ВСУ в районе;
- маршрут перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта.
Информаторка поставила под угрозу жизни целого подразделения защитников. К счастью, украинские военные вовремя сменили позиции.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Суд назначил ей наказание в виде 9 лет за решеткой.
Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.