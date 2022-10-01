Во Львовской области директора госпредприятия задержали за вымогательство взятки в ₴1 миллион

Во Львове задержан директор государственного предприятия, подозреваемый в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, задержанный требовал от предпринимателя 1 миллион гривен взятки за несоздание препятствий во время аренды складов. Последние находятся на объекте, где хранятся товарно-материальные ценности государственного резерва. В случае отказа заплатить ему откат, директор обещал создать искусственные препятствия для продления договора и отпуска товаров со склада, которые бизнесмен уже растаможил и должен был передать покупателю.

Подозреваемый был задержан с поличным во время получения первой части взятки в размере 200 тысяч гривен. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранил его от занимаемой должности.