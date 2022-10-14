Под суд отдали зека-убийцу, который из тюрьмы обманывал покупателей военной амуниции

Во Львовской области будут судить 31-летнего заключенного, который обвиняется в мошенничестве, нанесшем значительный ущерб.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Фигурант через интернет продавал военную амуницию, которой у него никогда не было. При этом он сидел в одном из львовских учреждений исполнения наказаний, поскольку был осужден за убийство. В частности, жертвой интернет-объявлений стал житель Полтавы. С продавцом он контактировал по мобильному телефону. Рецидивист предлагал широкий ассортимент – от наколенников до военной формы и мужской обуви.