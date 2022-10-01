В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

В городе Казатин в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции подложили взрывчатку.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

«13 октября около 7 часов произошел взрыв неизвестного вещества, находившегося в пакете на капоте его автомобиля. В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел, когда полицейский собирался на работу. На капоте его автомобиля лежал мусорный пакет, который взорвался. Как сообщает «Суспільне», у пострадавшего до 50% ожогов тела. Его состояние тяжелое.