Николаевца отдали под суд за уклонение от призыва

В суд был направлен обвинительный акт в отношении жителя Николаева по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый, являясь военнообязанным, трижды получал повестки на отправку в воинскую часть. Однако, понимая противоправность своих действий, мужчина отказался быть призванным по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы.

Согласно санкции статьи 336 Уголовного кодекса Украины, за указанное уголовное правонарушение мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, что ранее подобное преступление отдали под суд двух жителей Первомайска.