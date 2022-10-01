Бывшего главного тюремщика Западной Украины приговорили к 6 годам лишения свободы за сбор дани с колоний

Бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины приговорен к 6 годам лишения свободы за сбор взяток с подчиненных.

Такой приговор был вынесен ВАКС 14 октября, сообщили в САП.

Как известно, начальника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Михаила Дзюдзя задержали после получения очередной взятки в марте 2020 года.

В ходе судебного разбирательства прокурором САП доказана причастность генерал-майора внутренней службы к получению ежемесячно от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерной выгоды за не осуществление контроля и проверки соблюдения режима отбывания наказаний заключенными и хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

По приговору суда бывший чиновник признан виновным по части 3 статьи 368 УК Украины и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, как в Николаевской области отдали под суд ОПГ тюремщиков из Арбузинской колонии, которые требовали взятку у осужденного.