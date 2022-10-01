«Неоднократно нарушал ПДД»: Центральный райсуд Николаева отпустил под залог мужчину, который пьяным сел за руль и сбил насмерть человека

Судья отпустил под залог в 200 тысяч гривен водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть сотрудника Национального природного парка «Бугский Гард» Александра Компанийца.

Об этом говорится в сообщении Национального природного парка «Бугский Гард» в Facebook.

ДТП произошло 8 октября в темное время суток на пешеходном переходе в селе Мигия Первомайского района.

«Предварительно досудебным следствием установлен факт алкогольного опьянения водителя. Содержание алкоголя в крови молодчика, которому ориентировочно 23 - 28 лет, составляло более 1,5 промилле (средняя степень опьянения) при разрешенных в Украине не более 0,2 промилле. Удивительно, когда в стране война, молодой человек позволяет себе празднование с употреблением алкоголя и с последующим управлением автомобиля в таком состоянии», - говорится в сообщении.

Также недавно стало известно, что судья отпустил убийцу под залог.

«Сумма залога, которую определил суд, составляет чуть более 200 тыс. грн. Хотя прокуратура просила взять подозреваемого под стражу. Что у нас есть в итоге, что суд жизнь человека оценил в 200 тыс грн. Что именно интересно, то суд даже не избрал другую меру пресечения - круглосуточный домашний арест, чтобы предотвратить новые трагедии. Таким образом, на сегодняшний день он свободен в передвижении», - добавили в «Бугском Гарде».

По предварительной информации, говорится в сообщении, подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, нарушал правила дорожного движения.

«Последним из нарушений было вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, но дело было закрыто, потому что суд не нашел доказательств его опьянения. На данный момент данное лицо не лишено водительских прав и имеет возможность беспрепятственно управлять транспортным средством. Даже не хочется представлять, к чему это может в очередной раз привести. Призываем общественность и журналистов не разрешить этому человеку избежать законного наказания, потому что основным правом человека является право на жизнь и никто не имеет права лишать его этого!» – добавили в Национальном природном парке.

У Александра Компанийца осталась мать-пенсионерка.

По информации «Преступности.НЕТ», меру пресечения водителю избирала следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в пресс-службе Николаевской окружной прокуратуры сообщили, что прокурор ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога. Решение следственного судьи будет обжаловано в апелляционно суде.

Напомним, в августе в Киеве задержали скандально известного жителя Николаева Алексея Казимирова, который почти год прятался от следствия по делу о вымогательстве.