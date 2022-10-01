НАБУ сообщило о подозрении нардепу от «Слуги Народа» за недостоверные данные в декларации

НАБУ и САП сообщили народной депутатке от «Слуги народа» о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили народной депутатке Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 миллиона гривен. Действия лица квалифицировали по ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение подписал руководитель САП», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое должна была, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 миллиона гривен.

Отмечается, что основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, переданные НАБУ.

В сообщении НАБУ не указано имя народного депутата.

Как сообщает ЦПК, речь идет об Анне Колесник.

Справка

Анна Колесник родилась 24 октября 1994 года в городе Лебедин Сумской области.

Окончила юридический факультет Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по специальности «Международное право». Второе высшее образование получила в Харьковском национальном университете имени Каразина по специальности «Управляющий по административной деятельности, экономист».

Работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

На выборах президента Украины в 2019 году была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в ТИО № 168 (Харьковская область).

На пардаментских выбора была в списке партии «Слуга Народа» под номером 94.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.