В россии военкома нашли повешенным на заборе

В Приморье найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык.

Об этом сообщают местные СМИ.

Администрация Партизанского городского округа на своей странице во «ВКонтакте» (запрещена в Украине, - ред.) пишет, что Малык умер от остановки сердца:

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего «горячие точки», но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь».

В то же время, местные издания «Время перемен», «Байкал 24» сообщают, что на теле Малыка были обнаружены признаки самоубийства. Amur Mash пишет, что тело военкома было найдено вечером 14 октября около забора дома на улице Селедцова. Также расппространяется информация, что тело военкома обнаружили висящим на заборе с признаками самоубийства. Родственники Малыка не верят, что он покончил с собой.

Как известно, 26 сентября россиянин Руслан Зинин выстрелил в начальника Усть-Илимского военкомата Александра Елисеева прямо на его рабочем месте. На допросе Зинин рассказал, что открыл стрельбу в военкомате, так как его брату пришла повестка, а ранее на войне погиб его друг.