За серию краж алкоголя в военное время жителя Николаевщины отправили в тюрьму на шесть лет

48-летний житель Первомайского района за совершение краж алкоголя в условиях военного положения приказали шестью годами тюрьмы.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
В судебном заседании доказано, что мужчины 24 и 27 июня этого года похитил спиртные напитки и продукты питания из магазинов ООО «АТБ-маркет».
Мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных правонарушений.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.
Осужденный находится под стражей.
Кроме того, 5 октября окружная прокуратура злоумышленнику сообщила о подозрении еще в четырех эпизодах преступлений имущественной направленности.