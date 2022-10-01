За серию краж алкоголя в военное время жителя Николаевщины отправили в тюрьму на шесть лет

48-летний житель Первомайского района за совершение краж алкоголя в условиях военного положения приказали шестью годами тюрьмы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В судебном заседании доказано, что мужчины 24 и 27 июня этого года похитил спиртные напитки и продукты питания из магазинов ООО «АТБ-маркет».

Мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных правонарушений.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Осужденный находится под стражей.

Кроме того, 5 октября окружная прокуратура злоумышленнику сообщила о подозрении еще в четырех эпизодах преступлений имущественной направленности.