В Норвегии задержан россиянин, который фотографировал аэропорты и проводил съемку дроном

Полиция норвежского города Тромсе сообщила в субботу, 15 октября, что задержала гражданина россии, фотографировавшегося в аэропорту Тромсе.

Об этом говорится в заявлении полиции, пишет ЕП.

Задержанный – 51-летний мужчина, не проживающий в Норвегии. Согласно объяснению обвиняемого, он проехал пограничный Стурскуг в четверг и направлялся на остров Шпицберген.

Полиция изъяла большое количество фотооборудования, включая беспилотник и несколько карт памяти.

Обвиняемого отправили под стражу. Его обвиняют в управлении беспилотником в Норвегии, и его попросили заключить под стражу на 4 недели.

«Обвиняемый признался, что управлял беспилотником в Норвегии. Среди изъятых вещей мы видели, среди прочего, фотографии из аэропорта Киркенеса и фотографии вертолета Bell Министерства обороны», – сообщили в полиции.

Стоит добавить, что это уже второй гражданин россии, арестованный в Норвегии. Накануне россиянин был задержан на границе с двумя беспилотниками и четырьмя терабайтами файлов на электронных носителях в багаже.

Напомним, ранее Эстония передала Украине беспилотники, которые россиянин пытался передать оккупационной армии.