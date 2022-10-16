Двоих убийц мальтийской журналистки приговорили к 40 годам тюрьмы

Суд на Мальте отправил на 40 лет в тюрьму двух братьев, признавших себя виновными в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на Times of Malta.

Альфред и Джордж Деджорджио, которым соответственно 57 и 59 лет, отказались от своего заявления о невиновности – в обмен на смягчение приговора. Оба признали себя виновными по всем шести обвинениям. Суд также обязал каждого из них выплатить €43 тысячи в качестве возмещения расходов.

Однако суд учел хорошее поведение братьев Деджорджио, и их могут выпустить из тюрьмы после того, как они отбудут чуть менее 25 лет. По этому делу уже четыре человека признали свою причастность к подрыву автомобиля журналистки – два брата, их сообщник Винс Мускат и посредник Мелвин Тьюма. Последний утверждал, что убийство заказал еще не представший перед судом бизнесмен Йорджен Фенек. Сам Фенек отрицает обвинения. Еще два человека отдельно обвиняются в том, что предоставили бомбу, заложенную в машину журналистки.

Приговор Деджорджио – второй по делу об убийстве Галиции. В феврале 2021 года суд приговорил к 15 годам лишения свободы третьего обвиняемого Винса Муската, также признавшего вину.

Самая известная журналистка Мальты Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 – в ее машину заложили бомбу. Устройство было активировано вскоре после того, как журналистка села в машину и завела двигатель. Галиция расследовала факты коррупции среди топ-политиков, в частности, схемы с участием премьер-министра страны и его окружения. Ее статьи публиковались в ежедневной газете Malta Independent, она также являлась соавтором проекта Panama Papers. Галиция писала об оффшорных компаниях министра туризма Конрада Мицци и министра здравоохранения и энергетики Кита Скембри. В ее материалах расследовались связи мальтийских чиновников с коррупционерами в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах.