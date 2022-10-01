Американский боксер Уайлдер «вырубил» соперника одним силовым ударом и теперь может встретиться с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу, тяжеловес Деонтей Уайлдер победил финна Роберта Хеллениуса.

Об этом сообщает "Трибуна".

Уайлдер нокаутировал соперника в конце первого раунда. Официальное время остановки первого раунда – 2:57. Это 42-я победа нокаутом в карьере Уайлдера.

Деонтей сбросил вес (на взвешивании показал 97 кг), подготовился к давлению визави и сделал работу быстро. Не дал Хелениусу поразить себя, а затем поймал финна первым же силовым ударом навстречу – моментальный нокаут”, - так описали ход поединка.

DEONTAY WILDER PUTS HELENIUS TO SLEEP IN THE FIRST ROUND pic.twitter.com/w4g71M9lBl — Barstool Sports (@barstoolsports) Октябрь 16, 2022

Ранее украинец Александр Усик заявил, что если не договорится с Тайсоном Фьюри, то хочет встретиться с Деонтеем. Команда Фьюри предварительно согласна объединять титулы в феврале 2023 года. Но не исключают, что сделка сорвется, но Усик будет боксировать с Уайлдером. Украинец точно более технически, но это тот самый случай, когда пропускать нельзя вообще.