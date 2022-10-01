В Одессе полковника полиции и двоих его подчиненных задержали за вымогательство, - СМИ

Троих одесских полицейских задержали по подозрению в вымогательстве денег у наркозависимых.

Об этом сообщает «Думская».

Задержаны сотрудники Одесского районного управления полиции №2, а именно: замначальника отдела полиции – начальник отдела уголовной полиции полковник К., старший оперуполномоченный сектора уголовной полиции капитан Л. и оперуполномоченный старший лейтенант Д.

15 октября полковник К., капитан Л. и старший лейтенант Д. обнаружили наркотики во время обыска в квартире гражданина К. На него надели наручники и заявили, что он будет доставлен в отделение полиции для оформления материалов. Однако по дороге задержанному сообщили, что он может избежать уголовного наказания за взятку.

“300 долларов США и 6 тысяч гривен, которые гражданин имел при себе, полицейские сочли недостаточной суммой и отправились к нему домой, где получили еще 2200 долларов США”, - говорится в сообщении.

Все трое офицеров были задержаны после получения взятки. У полковника К. при осмотре изъяты 2500 долларов США и 6 тысяч гривен.