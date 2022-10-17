На границе с Польшей задержали украинцев, незаконно вывозивших почти ₴4 миллиона

На пункте пропуска «Шегини» Львовской области утром 17 октября задержали двух украинцев, которые пытались незаконно вывезти почти четыре миллиона гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

39-летний и 42-летний украинцы ехали в соседнюю страну как пассажиры в микроавтобусе "Фольксваген".

Исходя из анализа и оценки рисков, пограничники совместно с работниками таможни решили тщательно проверить авто.

«При осмотре салона, в сумках среди личных вещей были обнаружены незадекларированные средства в разной валюте. В двух сумках мужчины скрыли: 104 700 евро, 2 600 долларов США и 3 560 польских злотых, что по курсу НБУ составляет более 3 млн 800 тыс гривен», – говорится в сообщении.

По этому факту работниками таможни составлен протокол. Выявленные средства изъяты в установленном порядке.

Напомним, как на Закарпатье таможенники «закрыли глаза» на провоз $30 миллионов в чемоданах – ГБР открыло производство.