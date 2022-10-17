В Винницкой области торговец суррогатным алкоголем взорвал машину полицейского – офицер получил ранения, злоумышленника задержали

В Винницкой области фигурант уголовного производства положил на капот машины полицейского пакет с самодельным взрывным устройством, которое сдетонировало, когда тот осматривал «находку». После взрыва капитан полиции получил серьезные травмы, злоумышленника впоследствии задержали.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

13 октября вблизи своего дома начальник сектора превенции одного из отделений полиции Хмельницкого районного отдела полиции ГУНП в Винницкой области обнаружил на капоте автомобиля черный полиэтиленовый пакет. Когда полицейский пытался осмотреть находку, произошел взрыв. С многочисленными ожогами его госпитализировали.

В результате комплекса розыскных мероприятий полицейские установили, что причастным к преступлению является 40-летний местный житель, который является фигурантом двух уголовных производств, начатых по факту изготовления и сбыта безакцизной алкогольной продукции. Во время следственных действий мужчина в присутствии правоохранителей начал бесцеремонно вести себя и спровоцировал конфликтную ситуацию с полицейским. Чтобы поквитаться с чиновником полиции, который помешал развитию незаконного бизнеса, он решил «убрать» его с помощью взрывчатки, подложив ее на автомобиль.

Сотрудники внутренней безопасности НПУ и полиции Винницкой области провели по месту жительства злоумышленника неотложный обыск. Во время мероприятия изъяли комплектующие для изготовления взрывчатого кустарного устройства, а в компьютере 40-летнего мужчину обнаружили контент с характеристиками взрывчатых веществ и инструкцию по изготовлению взрывчатки.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи винницкой полиции объявили ему о подозрении по статье 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, как в магазине Черкасской области мужчина угрожал людям гранатой, а затем бросил ее в полицейских.

