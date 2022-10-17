В Днепре чиновники незаконно собирали ежемесячно ₴7 миллионов за возможность похоронить умершего, – СБУ

СБУ ликвидировала масштабную преступную схему в коммунальном предприятии «Городская ритуальная служба» Днепровского горсовета, работники которого систематически требовали взятки за выделение мест для захоронения на городских кладбищах даже в период военного положения. Ежемесячно организаторы сделки получали «прибыль» примерно в 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий задержаны 10 чиновников – это почти весь руководящий состав коммунального предприятия.

По данным следствия, руководство учреждения наладило незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. Получив взятки, участники схемы «гарантировали» людям содействие в выделении мест для захоронения близких.

Несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тысяч гривен, чиновники требовали от 10 до 50 тысяч гривен за одно захоронение. Такса зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

В случае отказа родственников умершего платить дань, чиновники создавали искусственные бюрократические препятствия для захоронения близкого человека.

Сотрудники СБУ задокументировали девять эпизодов извлечения неправомерной выгоды руководством коммунального учреждения.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили: черновую документацию и компьютерную технику с поличным, почти 5 миллионов гривен, вероятно полученных преступным путем.

По материалам Службы безопасности всем задержанным сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленников. Всем участникам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее задержали чиновников киевской ритуальной службы, которые требовали взятки за места на кладбищах, цена колебалась от 3 до 50 тысяч долларов.