Житель Кропивницкого получил условный срок за переписку с дочерью о позициях ВСУ

Кропивницкий суд признал виновным 48-летнего местного жителя в незаконном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в условиях военного положения.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

По материалам дела, обвиняемый в мессенджере Telegram направил совершеннолетней дочери скриншот с изображением карты, на которой под Славянском Донецкой области было показано расположение украинских военных. Позже в тот же день он направил дочери второй скриншот с изображением карты, на которой под Авдеевкой Донецкой области также было показано расположение ВСУ.

По данным дела, обвиняемый отдавал себе отчет, что информация поступила не из официальных источников, ведь Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны Украины или другие уполномоченные государственные органы ее не распространяли. Но был уверен, что не совершает преступления.

– Это были скриншоты из общедоступных источников – карты Google, я не знал, что это противозаконно. Я с дочерью общался, я только до ее сведения доводил эту информацию, – заявил он во время рассмотрения дела в суде.

Следствие также установило, что цели причинить вред и способствовать обезвреживанию транспортных средств ВСУ у обвиняемого не было. Как правоохранительные органы получили доступ к переписке обвиняемого, неизвестно.

Кропивничанин признал вину и получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.