Насирову и Бахматюку вручили подозрение: Олигарх заплатил экс-главе ГФС ₴722 миллиона взяток за возмещение НДС на ₴3,2 миллиарда

НАБУ и САП 17 октября сообщили бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины и его пособнику (советнику) о подозрении в получении 5,5 миллиона долларов США и более 21 миллиона евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления это более 722 миллионов гривен.

Об этом сообщили в НАБУ.

Действия экс-чиновника и его пособника квалифицировали по части 4 статьи 368 УК Украины.

О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (часть 4 статьи 369 УК Украины). Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 годы) неправомерной выгоды в 5,5 миллиона долларов США за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 миллиона евро за возмещение почти 2,7 миллиарда НДС5 в течение февраля – августа 2016 года.

«Плату за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту.

У НАБУ и САП есть доказательства, что руководитель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 миллионов гривен пени.

Сбор доказательной базы нуждался в значительной коммуникации с компетентными органами других государств, которые детективы НАБУ начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор.

В НАБУ напомнили, что помимо разоблаченных эпизодов, экс-глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 миллиардов гривен ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой «газовом деле», организатором которой считают бывшего народного депутата Украины. Соответствующее дело слушают в ВАКСе.

Что касается владельца агрохолдинга, то сейчас он подозревается НАБУ и САП в хищении 1,2 миллиарда стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».

В НАБУ и САП не называют имена фигурантов, но судя по времени и другим производствам, речь идет об экс-руководителе ГФС Романе Насирове и олигархе Олеге Бахматюке.