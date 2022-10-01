Срочника, устроившего бойню на «Южмаше», отдали под суд – ему грозит пожизненное заключение

Артем Рябчук в суде Обвинительный акт в отношении военнослужащего, совершившего смертельную стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре, направили в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как известно, ночью 27 января на заводе «Южмаш» 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли пять человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

При этом сначала Рябчук рассказал поэтапно, как и что сделал, но позже, после того, как люди, вставшие на его сторону, собрали ему деньги на адвоката, неожиданно отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял издевательством, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.

В результате инцидента пять человек погибли, среди них один гражданский, еще пятеро – получили ранения разной степени тяжести.

После расправы над военными, обвиняемый захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Таким образом, нацгвардеец обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении:

- нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

- умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

- оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8 , 9 ч. 2 ст.115 УК Украины);

- похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

- дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

- нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

- незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

В ГБР также напомнили, что сразу после трагедии зарегистрировали уголовное производство по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины. Сейчас в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ГБР даст правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.