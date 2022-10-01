Скандального экс-нардепа Микитася задержали за попытку дать рекордную взятку в €22 миллиона мэру Днепра

Бывший народный депутат Украины задержан после попытки дать многомиллионную взятку городскому председателю Днепра Борису Филатову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд») предложил городскому голове города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

«Лояльность» мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития», - добавили в НАБУ.

Лицо задержано в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

НАБУ не называет фамилии задержанного, но по озвученной информации можно заключить, что речь идет о Максиме Микитасе.

Напомним, как НАБУ и САП 1 декабря 2020 года сообщили экс-нардепу Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений – в предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Микитась в обмен на паркоместо хотел получить заключение, что нанес государству ущерб не на 81,64 миллиона гривен, а на 7 миллионов гривен.

Позже Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков в 81,64 миллиона гривен. Через время Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.