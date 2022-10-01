В Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве 13-летнего мальчика

В Днепре полиция задержала 59-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В августе в одном из домов в Чечелевском районе Днепра полицейские обнаружили тело ребенка с огнестрельными и ножевыми ранениями.

Около двух месяцев полицейские тщательно собирали вещественные доказательства и изучали их.

«Было установлено, что злоумышленник тщательно готовился к совершению убийства. Для этого подобрал автомобиль, установил поддельные номерные знаки и активно использовал средства маскировки. Несмотря на это, полицейским удалось выйти на след подозреваемого», - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП Ростислав Горбач.

17 октября были проведены одновременные санкционированные обыски по месту жительства, в гараже и других помещениях, принадлежащих фигуранту и его родственникам. Обыски проводились с участием кинологов со служебными собаками и силовой поддержки полицейских полка полиции особого назначения. В результате изъяли гранаты, более 200 патронов, 9 пистолетов и более 20 ножей.

Также были обнаружены автомобиль, парик, накладные усы и борода, которые мужчина использовал для маскировки.

Эти и другие вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства.

Кроме того, полицейские изъяли гранаты и пистолеты у двух членов семьи фигуранта. В настоящее время трое мужчин задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мотивы убийства в полиции не рассказывают.

59-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 частью 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Еще двоим мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Досудебное расследование продолжается.