Полиция изъяла у жительницы Николаевщины несколько пакетов каннабиса

В домовладении 50-летней жительницы города Вознесенск полиция изъяла каннабис.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

«Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли в доме женщины готовое к употреблению наркотическое вещество – каннабис. По словам злоумышленницы, каннабис она выращивала и хранила для собственного употребления», – рассказали в полиции.

В настоящее время следователи проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

За указанное уголовное правонарушение фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

Изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении женщины будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Продолжается следствие.