СБУ задержала жителя Киевщины, который прислуживал оккупантам, а после освобождения области вступил в добробат

Служба безопасности задержала вражеского приспешника, который помогал российским захватчикам во время временной оккупации Киевщины, а после освобождения области от оккупантов поступил в добровольческий батальон.

Об этом сообщает СБУ.

Этот предатель участвовал в карательных рейдах рашистов в Буче и помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.

«Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и «инструкции» по дальнейшим действиям против украинских защитников», - говорится в сообщении.

Установлено, что находясь на вражеском БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов Теробороны.

В случае захвата Киевщины, он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев.

«После освобождения города коллаборант остался в регионе и пытался скрыть свои преступления. Поэтому предатель вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. Там он под видом защитника надеялся избежать правосудия», – добавили в СБУ.

По данным следствия, в дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и предотвратили его планы.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала 18-летнего парня, который за деньги сливал оккупантам информацию об ВСУ.