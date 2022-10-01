На Николаевщине женщина продавала «Метадон», который получала от государства как наркозависимая

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на внесение залога жительнице города Первомайск Николаевской области, подозреваемой в продаже таблеток «Метадона», которые она получала от государства как наркозависимая.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, 39-летняя женщина, находясь на программе для наркозависимых и получая от государства для заместительной терапии таблетки «Метадона», решила незаконно сбывать за денежные средства часть указанных таблеток наркозависимым лицам города Первомайска.

Подозреваемую задержали 14 октября 2022 года, когда она в очередной раз продавала наркотическое средство.

Судом по ходатайству прокурора Первомайской окружной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 208 тысяч гривен. Женщина подозревается в нескольких фактах сбыта метадона.

Досудебное расследование по ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») продолжается.