Министр обороны Израиля заявил, что его страна не продаст Украине оружие

Министр обороны Израиля Бени Ганц официально отказал Украине на просьбу о поставках систем ПВО и прочего вооружения.

Соответствующее заявление он сделал в эфире израильской радиостанции Kol Chai.

- Я — министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине. Мы хотим, чтоб было ясно: мы не поставляли в Украину оружие. Передавали им только медицинскую и гуманитарную помощь. Должно быть ясно: мы не продавали Украине оружие, - заявил Ганц.