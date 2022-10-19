На деоккупированной Луганской области СБУ задержала организаторку фейкового референдума

Во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одну из организаторок фейкового референдума рф.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, коллаборанткой является 50-летняя жительница села Стельмаховка. Она работала на сельхозпредприятии и после оккупации района пошла на сотрудничество с врагом по идеологическим соображениям.

«В ответ на лояльность захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового референдума в родном селе», - говорится в сообщении.

Для того чтобы обеспечить «вхождение» оккупированных рашистами территорий в состав россии, женщина обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан, агитировала их проголосовать за «присоединение» в рф и в составе «избирательной комиссии» обеспечила необходимый «подсчет голосов».

В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УК Украины, предусматривающим наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, СБУ объявила подозрение еще 26 организаторам «референдумов».