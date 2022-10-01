В Одессе патрульные задержали женщину, которая оставила младенца на улице

В Одессе патрульные разыскали мать, которая оставила младенца на канализационном люке на произвол судьбы.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Вечером патрульным поступил вызов, что на канализационном люке у дороги на Ленинградском шоссе был найден младенец. Очевидица заметила, как женщина бросила ребенка. Поэтому свидетельница взяла младенца и занесла в дом к людям, живущим рядом. Ведь на улице было очень холодно, а малыша без памперса закутали только в пеленку. Свидетельница сразу вызвала патрульных и предоставила им приметы матери.

Инспекторы Виталий Багацкий и Максим Крушельницкий нашли малыша по указанному адресу. Девочка была голодна. Вместе с горожанами инспекторы успокоили и согрели ребенка, а также покормили. В этой семье тоже был маленький ребенок, его родители охотно предоставили смесь для кормления. На место происшествия патрульные вызвали скорую и сотрудников ювенальной превенции. Ребенка госпитализировали.

Затем инспекторы разыскали мать младенца. Она не отрицала, что оставила дочь на крышке люка и ушла по своим делам. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.