В Баштанке задержали нетрезвого мужчину, который ночью хаотично стрелял из российского автомата

В среду ночью, 19 октября, в городе Баштанка Николаевской области представители добровольческого формирования задержали нетрезвого мужчину, устроившего хаотическую стрельбу на улицах города.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОТГ Александр Береговой.
По словам Берегового, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, размахивал оружием и хаотично стрелял прямо на улицах города.
По предварительной информации, у него было обнаружено незарегистрированное оружие: российский автомат АК-74 и две гранаты Ф-1.
«Стоит отметить, что подобные задержания уже фиксируются не первый раз с начала полномасштабного вторжения, патрулирование ведется ежедневно на постоянной основе. Уважаемые горожане, настойчиво прошу всех быть бдительными, ведь мы живем в условиях военного положения и соблюдать правила комендантского часа. Тех, кто имеет незарегистрированное оружие, прошу сообщить об этом местный военкомат, правоохранительные органы, или сообщить Баштанскому горсовету», - написал председатель Баштанской ОТГ.