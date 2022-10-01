В Баштанке задержали нетрезвого мужчину, который ночью хаотично стрелял из российского автомата

В среду ночью, 19 октября, в городе Баштанка Николаевской области представители добровольческого формирования задержали нетрезвого мужчину, устроившего хаотическую стрельбу на улицах города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОТГ Александр Береговой.

По словам Берегового, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, размахивал оружием и хаотично стрелял прямо на улицах города.

По предварительной информации, у него было обнаружено незарегистрированное оружие: российский автомат АК-74 и две гранаты Ф-1.