Жителя Николаевщины, который едва не убил своего знакомого, приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Жителя Веселиновской ОТГ за разбойное нападение на односельчанина приговорили к 9 годам 6 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Суд признал виновным 27-летнего мужчину в совершении разбоя, сопряженном с причинением тяжких телесных повреждений. В октябре прошлого года ранее судимый житель села Подолье, взяв с собой нож, пришел к своему 32-летнему односельчанину. Он нанес мужчине удар ножом в живот и потребовал денежные средства. Однако закончить свои действия злоумышленник не успел, поскольку пришла домой жена потерпевшего.

Медикам удалось спасти жизнь мужчины. Приговором Веселиновского районного суда обвиняемому назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будете находиться под стражей.