На Харьковщине задержали рэкетира, отобравшего у своей жертвы автомобиль

В Харьковской области полиция задержала одного из участников группировки рэкетиров при получении 2500 долларов США, которые он вымогал.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Ранее подозреваемый вместе со своим сообщником получили еще 5000 долларов США.

“В течение длительного времени они требовали от потерпевшего 10 тысяч долларов, которые он якобы задолжал им. Все это время фигуранты угрожали мужчине физической расправой. Для подтверждения своих намерений отобрали у него автомобиль”, – говорится в сообщении.

За совершенное подозреваемым может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.