В Николаеве незаконно спилили 20 деревьев на пешеходной аллее

В Николаеве Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обращается в правоохранительные органы по поводу незаконных действий неизвестных в Ингульском районе, где спилили деревья.

Об этом говорится в сообщении Департамента ЖКХ.

“На пешеходной аллее по улице Космонавтов, возле бизнес-центра «Космос Плаза», варварски было уничтожено 20 деревьев. Департамент не оформлял соответствующие документы для таких работ. Наше КП "Парки" не привлекалось к спиливанию этих зеленых насаждений. Вся наша команда искренне осуждает какие-либо проявления вандализма”, - говорится в сообщении.

Фото - Виталий Матвеев

Экоинспекция сделала описание деревьев, на сегодняшний день постиг ущерб уже сочтен и известен.