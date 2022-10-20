Скандальному экс-нардепу Микитасю избирают меру пресечения за попытку дать рекордную взятку мэру Днепра. Онлайн

ВАКС 20 октября избирает меру пресечения бывшему нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в предложении дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Трансляция судебного заседания ведется на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда

Как известно, 18 октября 2022 года НАБУ и САП задержали Микитася за попытку подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд») предложил городскому председателю Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

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Напомним, как НАБУ и САП 1 декабря 2020 сообщили экс-нардепу Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений - в предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Микитась в обмен на паркоместо хотел получить вывод, что нанес государству ущерб не на 81,64 миллиона гривен, а на 7 миллионов гривен.

Позже Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков 81,64 миллиона гривен. Через время Никита пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.