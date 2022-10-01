Полиция нашла у жителя Николаевщины поддельные водительские права, которые он заказал в интернете

В Вознесенском районе полиция нашла у 26-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2101 поддельное удостоверение.

Об этом сообщили в Вознесенском районном отделе полиции.

“При проверке документов, которые предоставил водитель, установили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки и не значится ни в одном реестре документов. Для выяснения всех подробностей на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что нарушитель заказал фальшивый документ через интернет и использовал его при управлении автомобилем”, - говорится в сообщении.