В Днепре конфликт на дороге закончился убийством – водитель спровоцировал ДТП и зарезал оппонента

В Днепре полиция задержала 35-летнего подозреваемого в убийстве 32-летнего водителя.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

19 октября на улице Сахарова был найден автомобиль с телом водителя с ножевыми ранениями. Как установили полицейские, между двумя мужчинами на дороге возникла конфликтная ситуация. Подозреваемый на своем автомобиле спровоцировал ДТП, в результате которого другая машина съехала в кювет. Нападавший вышел из автомобиля и нанес водителю другой машины ножевые ранения. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.

Причастным к преступлению оказался житель Синельниковского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.