В Днепре убийцу мальчика подозревают в причастности к еще одной смерти

В Днепре подозреваемый в убийстве 13-летнего мальчика также может быть причастен к убийству 64-летнего мужчины.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Напомним, ранее полицейские задержали 59-летнего подозреваемого и установили его причастность к убийству ребенка.

Также в ходе следствия выяснилось, что он совершил еще одно тяжкое преступление – убил мужчину. Тело убитого было обнаружено на территории гаражного кооператива в Днепре. Выяснилось, что между ранее знакомыми мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему около 10 ударов ножом. Когда жертва скончалась, нападавший спрятал тело в подвале гаража.