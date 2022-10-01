На Николаевщине экс-заместителю начальника отдела полиции вручили подозрение за потерю доказательств на ₴13 миллионов

Бывшему заместителю начальника одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области 20 октября сообщили о подозрении в служебной халатности, что привело к потере вещественных доказательств на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в ГБР .

В 2021 году полицейский расследовал дело о присвоении предприятием проса и подсолнечника, принадлежавшего государству. Это зерно, как вещественное доказательство, было арестовано и изъято.

«Правоохранитель передал арестованное просо и подсолнечник на хранение лицу, которое представилось представителем специализированной компании, которая имела полномочия на хранение такой сельскохозяйственной продукции. Это лицо предоставило правоохранителю фиктивные документы, якобы подтверждающие его полномочия в этой компании, а правоохранитель не проверил их правдивость. В результате фейковый представитель компании похитил зерновые стоимостью более 13 млн. гривен и вывез его в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Следствие продолжается, ГБР проверяет причастность других должностных лиц и правоохранителей к совершению указанного уголовного преступления.

Правоохранителю, допустившему похищение зерна, сообщено о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ГБР выполняет работу над тем, чтобы имущество подозреваемого было арестовано для дальнейшего возмещения ущерба государству.

Напомним, как в Николаеве бывшего следователя полиции отдали под суд за кражу 368 тысяч гривен из вещдоков по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни.