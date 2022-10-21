Экс-соратнику Порошенко Грановскому сообщили о подозрении в махинациях на «Одесском припортовом заводе»

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы по нанесению 93,3 миллиона гривен ущерба «Одесскому припортовому заводу».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозрение экс-нардепа выдвинули по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным фирмам по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям «ОПЗ». Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее ОПЗ недополучил доход в размере около 93,3 миллиона. В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы. А именно:

- доверенному лицу экс-нардепа; - заместителю директора АО «Одесский припортовый завод»; - начальнику отдела «Одесского припортового завода»; - владельцу компании-участника коррупционной схемы.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участника схемы объявили в розыск. Что касается организатора схемы (экс-нардепа), то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Отметим, что в 2020 году по делу о коррупционной схеме на ОПЗ проходила Ольга Ткаченко – доверенное лицо экс-нардепа от БПП Александра Грановского. А значит, сейчас о подозрении объявили Грановскому, который был одним из ближайших соратников Петра Порошенко. Александра Грановского называли "смотрящим за судами" от Петра Порошенко. В 2019 году Грановский уехал из Украины в Израиль.