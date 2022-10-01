На Днепропетровщине чиновники пытались продать 17 тонн гуманитраной муки, предназначенной для жителей сел

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований разоблачило посдовцев, пытавшихся продать муку, поступившую в качестве гуманитарной помощи жителям сел.

Об этом сообщает ГБР в Теlegram.

«Почти 130 тонн муки прибыло на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины, откуда в виде гуммпомощи ее начали развозить местным территориальным общинам. Однако некоторые руководители этих территориальных общин решили не везти гуманитарную помощь людям, а продать муку через подставные лица по ценам ниже рыночных», – говорится в сообщении.

ГБР зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов погрузили в грузовые автомобили, после чего его пытались вывезти для реализации без разрешительных документов.

Собранные работниками ГБР материалы направлены в полицию, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к распродаже гуманитарной помощи.

Напомним, в Черновцах задержали адвоката на продаже автомобилей, которые должны были бесплатно передать ВСУ.