Девять российских судов стоимостью полмиллиарда гривен передали украинской компании

Прокуроры Офиса Генпрокурора обеспечили передачу от АРМА в управление украинскому предприятию девяти судов, принадлежавших предприятиям российской федерации.

Об этом говорится в сообщении ОГП.

Это обеспечит поступление доходов от управления ими в Государственный бюджет Украины. Общая стоимость кораблей составляет более 532 миллионов гривен.

«Суда прибыли в Украину в конце 2021 – начале 2022 годов. Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов платили налоги и наполняли бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора», - говорится в сообщении.

На суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 статьи 111-1, ч. 5 статьи 191, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).