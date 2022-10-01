В Киеве водитель Lexus из-за конфликта на дороге застрелил добровольца «Свободы»

В Киеве после дорожного конфликта мужчина убил добровольца.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и патрульной полиции Киева.

21 октября около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей.

Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителем «Хюндай» и «Лексус» возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры «Лексус» избили мужчину, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Погибший – военнослужащий, 1988 года рождения.

По полученной ориентировке патрульные остановили «Лексус». Полицейские задержали водителя, 1996 года рождения, и двух пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров «Лексус» по части 4 статьи 296 – хулиганство, и в отношении водителя по части 1 статьи 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Фигурантам готовится уведомление о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Боец батальона «Свобода» Андрей Ильенко сообщил, что погибший – Алексей Щербина. Он был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии.